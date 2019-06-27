ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 4 июля в размере 63.4951 руб. против 63.2265 руб. на 3 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



03.07.19 - 63.2265 руб.

02.07.19 - 63.0541 руб.

29.06.19 - 63.0756 руб.

28.06.19 - 63.0452 руб.

27.06.19 - 62.8083 руб.













"AK&M" от 03.07.2019