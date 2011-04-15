Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 июля

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Банк России установил на 4 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.4212
1 Азербайджанский манат 37.4271
100 Армянских драмов 13.3253
1 Белорусский рубль 30.9385
1 Болгарский лев 36.6071
1 Бразильский реал 16.5107
100 Венгерских форинтов 22.1716
1000 Вон Республики Корея 54.2503
10 Гонконгских долларов 81.4384
10 Датских крон 95.9329
1 Доллар США 63.4951
1 Евро 71.6034
100 Индийских рупий 92.1989
100 Казахстанских тенге 16.5191
1 Канадский доллар 48.4141
100 Киргизских сомов 90.9672
10 Китайских юаней 92.2358
10 Молдавских леев 35.3241
1 Новый туркменский манат 18.1674
10 Норвежских крон 73.9304
1 Польский злотый 16.8731
1 Румынский лей 15.1179
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.9896
1 Сингапурский доллар 46.8080
10 Таджикских сомони 67.2568
1 Турецкая лира 11.2343
10000 Узбекских сумов 74.0706
10 Украинских гривен 24.3975
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.8006
10 Чешских крон 28.1525
10 Шведских крон 68.0730
1 Швейцарский франк 64.3249
10 Южноафриканских рэндов 44.9002
100 Японских иен 58.9364
"AK&M" от 03.07.2019