Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 июля

Банк России установил на 4 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.4212

1 Азербайджанский манат 37.4271

100 Армянских драмов 13.3253

1 Белорусский рубль 30.9385

1 Болгарский лев 36.6071

1 Бразильский реал 16.5107

100 Венгерских форинтов 22.1716

1000 Вон Республики Корея 54.2503

10 Гонконгских долларов 81.4384

10 Датских крон 95.9329

1 Доллар США 63.4951

1 Евро 71.6034

100 Индийских рупий 92.1989

100 Казахстанских тенге 16.5191

1 Канадский доллар 48.4141

100 Киргизских сомов 90.9672

10 Китайских юаней 92.2358

10 Молдавских леев 35.3241

1 Новый туркменский манат 18.1674

10 Норвежских крон 73.9304

1 Польский злотый 16.8731

1 Румынский лей 15.1179

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.9896

1 Сингапурский доллар 46.8080

10 Таджикских сомони 67.2568

1 Турецкая лира 11.2343

10000 Узбекских сумов 74.0706

10 Украинских гривен 24.3975

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.8006

10 Чешских крон 28.1525

10 Шведских крон 68.0730

1 Швейцарский франк 64.3249

10 Южноафриканских рэндов 44.9002

100 Японских иен 58.9364

"AK&M" от 03.07.2019