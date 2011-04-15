Банк России на 4 июля повысил курс евро к рублю почти на 20 копеек до 71.6034 руб., курс доллара США - почти на 27 копеек до 63.4951 руб.

Банк России на 4 июля повысил официальный курс евро к рублю почти на 20 копеек до 71.6034 руб. с 71.4080 руб., курс доллара США - почти на 27 копеек до 63.4951 руб. с 63.2265 руб. 3 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 4 июля увеличилась почти на 24 копейки (+0.35%) до 67.1438 руб. с 66.9082 руб. 3 июля.



"AK&M" от 03.07.2019