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03/07/2019
13:56

На систему госфинансирования МСП направят 5.6 млрд руб.

Размер субсидии субъектам РФ на развитие системы государственного микрофинансирования МСП увеличен до 5.6 млрд руб. на 2019 год. Об этом говорится в материалах МЭР РФ.

Это позволит выдать более 5.4 тыс. микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году.

Основное условие - размер займа не должен превышать 5 млн руб., срок займа - не более 3 лет. Подать заявку можно в региональных центрах "Мой бизнес", а также в фондах микрофинансирования. Там же можно узнать о критериях получения беззалоговых займов.

Ранее на докапитализацию фондов микрофинансирования (МФО) планировалось направить 4.6 млрд руб. В связи с высокой востребованностью инструмента объём субсидии был увеличен.

При распределении средств федерального бюджета на развитие инструментов микрофинансирования учитывались такие показатели, как средний размер займа на одного предпринимателя и уровень закредитованности сектора МСП на конкретной территории. Всего на развитие системы государственного микрофинансирования в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" до 2024 года предусмотрено более 21 млрд руб.

Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на докапитализацию МФО на данный момент заключены с 40 регионами. Минэкономразвития России в процессе заключения еще 6 соглашений. В Амурской и Костромской областях, а также в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе в 2019 году создаются новые МФО.

Минэкономразвития России в этом году в качестве эксперимента запустило линейку продуктов МФО с дифференцированной процентной ставкой в зависимости от категории заемщика и сферы его деятельности. Например, льготную ставку в половину меньше от ключевой ставки смогут получить предприниматели, осуществляющие длительность в социальной сфере, в сфере экологии, спорта и городской среды, а также реализующие проекты в моногородах и являющиеся резидентами бизнес-инкубаторов.

"AK&M" от 03.07.2019
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