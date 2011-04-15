ESET обнаружила уязвимость в приложении Cirque du Soleil

Антивирусная компания ESET обнаружила уязвимость в официальном приложении известного циркового коллектива Cirque du Soleil. Об этом говорится в сообщении ESET.



Приложение "ТОРУК – Первый полёт" (TORUK – The First Flight) позволяет синхронизировать аудиовизуальные эффекты со смартфонами зрителей, в зависимости от их расположения в зале.



Программа была загружена в Google Play и AppStore накануне мирового турне Cirque du Soleil. На текущий момент приложение успели скачать более 100 тысяч раз.



Эксперты ESET обнаружили, что приложение не имеет протокола аутентификации — это позволяет злоумышленникам сканировать сеть, подключаться к локальному порту или порту 6161, получать IP-адреса и посылать команды на устройства пользователей.



Во время работы приложение открывает доступные локальные порты, что позволяет удалённо менять звуковые настройки, подключаться к устройству через Bluetooth, запускать анимацию, ставить лайки на Facebook, читать и изменять настройки приложения.



"Вероятно, вопросы безопасности не были в приоритете при разработке приложения Cirque du Soleil, — считает эксперт ESET Лукас Стефанко. — Доступ ко всем гаджетам без авторизации был бы невозможен, если бы приложение создавало уникальный токен для аутентификации каждого устройства".



После завершения турне приложение будет деактивировано для пользователей и удалено из Google Play и AppStore. Однако ESET предупреждает, что это не гарантирует безопасность устройств, особенно при подключении к общественным сетям.



"Всем, кто установил приложение, следует незамедлительно удалить его, — рекомендует Лукас Стефанко. — Мы советуем следовать этому совету и в отношении других одноцелевых приложений".



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 03.07.2019