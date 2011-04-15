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03/07/2019
15:48

Участок южного дублера Кутузовского проспекта откроют в конце августа - начале сентября

Участок южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы откроют для движения транспорта в конце августа - начале сентября, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, сообщила столичная мэрия.

"Южный дублёр Кутузовского проспекта строится на всём его протяжении. Он разделён на два участка. Первый - от Аминьевского шоссе до Минской улицы с транспортной развязкой на Минской. Движение по нему планируется запустить в конце августа - начале сентября этого года. Второй участок - от транспортной развязки на Минской до пересечения с Третьим транспортным кольцом - должен быть построен к июню 2020 года", - рассказал А.Бочкарев.

По словам главы ведомства, строительство трассы необходимо, чтобы разгрузить Кутузовский проспект и прилегающие к нему улицы. Кроме того, южный дублёр обеспечит удобный подъезд к инновационному центру "Сколково". А жители района Раменки смогут быстрее добираться в центр города, к станциям метро и железнодорожной платформе Матвеевская. Также движение станет свободнее на Можайском и Аминьевском шоссе, Мосфильмовской улице.

Работы ведут около 500 строителей, задействовано 85 единиц техники. Общая протяжённость трассы составит 12 км. На магистрали разместят восемь путепроводов, две эстакады и четыре моста.

"AK&M" от 03.07.2019
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