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03/07/2019
16:19

В Москве за полгода эвакуировали почти 9 тыс. машин без номеров

В Москве за первое полугодие 2019 года на специализированные стоянки эвакуировали 8.703 тыс. автомобилей с нечитаемыми, подложными и отсутствующими номерными знаками, сообщает Московская административная дорожная инспекция.

В основном, автомобили без номеров были припаркованы с нарушениями ПДД или занимали парковочные места без оплаты. Особое внимание при патрулировании улиц инспекторы уделяли местам большого скопления людей: остановкам общественного транспорта, территориям у вестибюлей метро.

Напомним, такие машины создают аварийные ситуации, а также значительно затрудняют работу правоохранительных органов, так как их сложнее идентифицировать. Их эвакуируют на специализированные стоянки ГКУ "АМПП" для проведения сотрудниками полиции проверки автомобилей и их владельцев.

Подчеркнём, что владельцы припаркованных без номеров автомобилей испытывают дополнительные трудности при их возврате со спецстоянок, так как не могут получить информацию, куда именно был отправлен неидентифицируемый автомобиль.

"AK&M" от 03.07.2019
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