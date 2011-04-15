Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям по возвращению россиян из Грузии

Росавиация во исполнение указа Президента РФ Влавдимира Путина о временном запрете воздушных перевозок в Грузию, с целью обеспечения возвращения в РФ граждан, временно находящихся на территории Грузии, рекомендовала российским авиакомпаниям провести работу с авиапассажирами, у которых забронированы вылеты после 7 июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В частности, рекомендовано провести всестороннее информирование о вариантах возвращения домой, в том числе, осуществить персональный контакт с каждым пассажиром, с целью определения его намерений (вариантов) в отношении выезда с территории Грузии.



Также рекомендовано предложить пассажирам перебронировать их вылет с территории Грузии на даты до 8 июля 2019 года или после этой даты воспользоваться альтернативными направлениями.



Помимо этого, пассажиров, имеющих билеты на вылет из России в Грузию до 8 июля 2019 года и с возвратом после 7 июля 2019 года, рекомендовано повторно проинформировать о прекращении полетов после 7 июля и предложить осуществить возврат билетов или перебронирование на даты до 8 июля.





"AK&M" от 03.07.2019