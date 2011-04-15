Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/07/2019
17:26

На Дмитровском шоссе ограничат движение

На Дмитровском шоссе временно ограничат движение в связи со строительством Люблинско-Дмитровский линии метрополитена. Об этом сообщила столичная мэрия.

Так, с 8 по 25 июля 2019 года с 01:30 MSK до 05:30 MSK для водителей будет недоступна одна полоса в районе дома 77а, а с 26 июля по 24 августа 2019 года - в районе дома 66.

Кроме того, изменилась схема движения на двух улицах в районах Фили-Давыдково и Войковский. Так, ограничения ввели на улице Космонавта Волкова. До 30 августа 2019 года нельзя проехать по двум полосам в районе дома 6.

На Малой Филевской улице до 20 июля 2019 года для проезда недоступна одна полоса в районе дома 19. С 21 июля по 2 августа 2019 года одну полосу также закроют в районе дома 58, корпуса 1. А с 3 по 15 августа 2019 года - в районе дома 20, корпуса 1. Все ограничения будут действовать в ночное время - с 01:00 MSK до 05:00 MSK.

"AK&M" от 03.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100