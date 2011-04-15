На Дмитровском шоссе ограничат движение

На Дмитровском шоссе временно ограничат движение в связи со строительством Люблинско-Дмитровский линии метрополитена. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, с 8 по 25 июля 2019 года с 01:30 MSK до 05:30 MSK для водителей будет недоступна одна полоса в районе дома 77а, а с 26 июля по 24 августа 2019 года - в районе дома 66.



Кроме того, изменилась схема движения на двух улицах в районах Фили-Давыдково и Войковский. Так, ограничения ввели на улице Космонавта Волкова. До 30 августа 2019 года нельзя проехать по двум полосам в районе дома 6.



На Малой Филевской улице до 20 июля 2019 года для проезда недоступна одна полоса в районе дома 19. С 21 июля по 2 августа 2019 года одну полосу также закроют в районе дома 58, корпуса 1. А с 3 по 15 августа 2019 года - в районе дома 20, корпуса 1. Все ограничения будут действовать в ночное время - с 01:00 MSK до 05:00 MSK.



"AK&M" от 03.07.2019