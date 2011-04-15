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03/07/2019
17:56

Строительство тоннелей Некрасовской линии метро завершится в июле

Проходку тоннелей Некрасовской линии метро планируется закончить в этом месяце, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

По его словам, сейчас ведётся работа на участке длиной 11.7 км от станции "Косино" до "Авиамоторной", которая войдёт в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Второй участок Некрасовской линии включает четыре станции: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная". От "Косино" до "Нижегородской" проходка ведётся щитами большого диаметра - 10 м, которые впервые применяются в истории российского метростроения.

По его словам, в планах на этот год - завершить строительство станции "Лефортово" на БКЛ.

"За год, как и планировалось, должны построить 14 станций подземки", - подчеркнул А.Бочкарев.

Он добавил, что в городе сейчас строится 30 станций метро. Помимо Некрасовской, это Большая кольцевая линия и новая Коммунарская ветка метро.

"AK&M" от 03.07.2019
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