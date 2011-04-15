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03/07/2019
17:51

В Москве ввели 43 дома по реновации с момента старта программы

В Москве ввели 43 дома по реновации с момента старта программы в 2017 году. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, "первые дома, которые были построены ранее, мы приспосабливали к стандартам реновации. А сейчас возводим по проектам, адресованным непосредственно участникам программы, которые сами проголосовали за нее".

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.

Переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

"AK&M" от 03.07.2019
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