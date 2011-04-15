Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/07/2019
17:55

S7 Airlines запустила в тестовом режиме систему распознавания лиц в "Домодедово"

S7 Airlines запустила в тестовом режиме систему распознавания лиц в базовом аэропорту "Домодедово". Об этом говорится в сообщении компании.

Сейчас система работает в бизнес-зале в зоне вылета внутренних рейсов. Программное обеспечение на основе обучаемых нейронных сетей позволяет идентифицировать пассажира и персонализировать услуги.

Формирование базы данных фотографий происходит исключительно с личного согласия каждого пассажира. Чтобы принять участие в тестировании системы, необходимо подойти на стойки регистрации S7 Airlines 104, 105 или 106. Сотрудник авиакомпании примет согласие на обработку биометрических данных и с помощью небольшой камеры сделает фото.

После этого пассажир может проходить в бизнес-зал S7 Airlines без предъявления посадочного талона. Камеры, установленные на входе, автоматически сделают снимок - и на экране у администратора бизнес-зала появится уведомление с именем и фамилией пассажира, номером рейса, а также информацией о доступе в бизнес-зал. Для реализации проекта специалисты S7 Airlines используют решение Luna platform от VisionLabs.

Камеры также интегрированы в установленные в бизнес-зале экраны, на которых отображается табло рейсов. Для комфорта пассажиров в бизнес-залах S7 Airlines отказались от голосовых объявлений, что позволило сохранить тихую и спокойную атмосферу для отдыха. Чтобы узнать статус рейса, пассажиру достаточно подойти к одному из шести экранов - и на табло автоматически подсветится строчка с информацией о нужном рейсе.

Технология распознавания лиц также позволяет сотрудникам бизнес-зала видеть, кто из путешественников вовремя покинул бизнес-зал, а кому необходимо напомнить о приближающейся посадке. После завершения тестирования к системе будут подключены другие бизнес-залы, а перечень персонализированных услуг постоянно будет пополняться.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.

"AK&M" от 03.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100