S7 Airlines запустила в тестовом режиме систему распознавания лиц в "Домодедово"

S7 Airlines запустила в тестовом режиме систему распознавания лиц в базовом аэропорту "Домодедово". Об этом говорится в сообщении компании.



Сейчас система работает в бизнес-зале в зоне вылета внутренних рейсов. Программное обеспечение на основе обучаемых нейронных сетей позволяет идентифицировать пассажира и персонализировать услуги.



Формирование базы данных фотографий происходит исключительно с личного согласия каждого пассажира. Чтобы принять участие в тестировании системы, необходимо подойти на стойки регистрации S7 Airlines 104, 105 или 106. Сотрудник авиакомпании примет согласие на обработку биометрических данных и с помощью небольшой камеры сделает фото.



После этого пассажир может проходить в бизнес-зал S7 Airlines без предъявления посадочного талона. Камеры, установленные на входе, автоматически сделают снимок - и на экране у администратора бизнес-зала появится уведомление с именем и фамилией пассажира, номером рейса, а также информацией о доступе в бизнес-зал. Для реализации проекта специалисты S7 Airlines используют решение Luna platform от VisionLabs.



Камеры также интегрированы в установленные в бизнес-зале экраны, на которых отображается табло рейсов. Для комфорта пассажиров в бизнес-залах S7 Airlines отказались от голосовых объявлений, что позволило сохранить тихую и спокойную атмосферу для отдыха. Чтобы узнать статус рейса, пассажиру достаточно подойти к одному из шести экранов - и на табло автоматически подсветится строчка с информацией о нужном рейсе.



Технология распознавания лиц также позволяет сотрудникам бизнес-зала видеть, кто из путешественников вовремя покинул бизнес-зал, а кому необходимо напомнить о приближающейся посадке. После завершения тестирования к системе будут подключены другие бизнес-залы, а перечень персонализированных услуг постоянно будет пополняться.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.



"AK&M" от 03.07.2019