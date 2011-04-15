Инфляция за неделю, с 25 июня по 1 июля, составила 0.2%, с начала года - 2.7%

Инфляция за неделю, с 25 июня по 1 июля 2019 года, составила 0.2%, с начала июля - 0.1%, с начала года - 2.7%. Об этом сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 283 городах России.



За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0.5%, хлеб ржаной - на 0.3%, свинину, сметану, маргарин, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис и муку пшеничную - на 0.2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 0.9%, яйца куриные - на 0.8%, крупу гречневую - на 0.2%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1.1%, в том числе на капусту белокочанную - 12.2%, огурцы - 7.2%, помидоры - 6.9%, лук репчатый - 2%. В то же время яблоки стали дороже на 1.9%, картофель - на 1.3%, морковь - на 0.9%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%, на дизельное топливо - практически не изменились.



Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 1.6-3%, плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0.5%.



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