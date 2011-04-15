В Иркутской области восстановлена сотовая связь и телевещание

В пострадавших от паводка районах Иркутской области восстановлено оказание услуг связи сотовых операторов и телевещание. Об этом сообщил Роскомнадзор.



На сегодняшний день услуги мобильной связи и телерадиовещания оказываются в штатном режиме. В процессе восстановления в отдельных подтопленных районах - услуги фиксированной телефонной связи.



Больше всего перерывов в оказании услуг мобильной связи фиксировалось в Тулунском районе Иркутской области. В первые дни наводнения в этом районе не работало 15 базовых станций сети 2G и 18 - сети 3G. По докладам операторов "большой четверки" в Ситуационный центр Роскомнадзора на сегодняшний день количество неработающих базовых станций снижено до 1-2. Операторы связи провели все необходимые технические мероприятия, которые позволили увеличить емкость сети, полностью компенсировать работу отключённых базовых станций и сохранить покрытие сетей.



Из-за отсутствия внешнего энергоснабжения в начале подтопления отсутствовало вещание первого и второго цифровых телевизионных мультиплексов в Нижнеудинском и Тайшетском районах. На данный момент услуги телевещания оказываются в полном объеме.



Напомним, в рамках реализации положений закона об устойчивом Рунете с участием Роскомнадзора ведётся работа по созданию Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Одной из ключевых задач Центра должна стать постоянная актуализация данных о состоянии сетей связи по всей стране, координация и оперативное управление сетями связи в случае чрезвычайных ситуаций.



"AK&M" от 03.07.2019