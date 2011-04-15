В.Путин освободил от должностей трёх генералов

Президент России Владимир Путин освободил от должностей трёх генералов. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В частности, от должностей освобождены: генерал-майор полиции, начальник Сибирского юридического института МВД Игорь Медведев, генерал-майор полиции, министр внутренних дел по Чувашской Республике Сергей Неяскин, генерал-майор внутренней службы, начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний Николай Скопинцев.





"AK&M" от 03.07.2019