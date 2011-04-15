Дайджест газеты "Коммерсант" от 4 июля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 4 июля 2019 года.



ГЕЙМ-ПАРАД

РАСХОДЫ РОССИЯН НА ВИДЕОИГРЫ РАСТУТ



Российские геймеры в этом году потратят на компьютерные игры и внутриигровой контент в среднем $64 на человека, что на 8% больше, чем в 2018 году, ожидают в Newzoo. По итогам первого полугодия штучные продажи игр на физических носителях вышли в плюс впервые за пять лет, добавляют ритейлеры. Оценить весь игровой рынок сложно в силу "неполной прозрачности", отмечают его участники. В перспективе сдерживающими факторами для роста сегмента, по мнению игроков, может стать замедление в мобильном сегменте и "жанровый голод" у разработчиков. Однако участники рынка рассчитывают, что к этому моменту массовыми начнут становиться игры с элементами виртуальной реальности.





АМНИСТИЮ БАШАРА АСАДА НЕ ПРИЗНАЛИ В РОССИИ

ОСУЖДЕННЫЙ В ЧЕЧНЕ БОЕВИК НЕ ВЫШЕЛ ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ



Как стало известно "Ъ", боевики, осужденные в России за участие в сирийском конфликте, начали обращаться в суды с требованием освободить их от наказаний. Поводом для этого послужила всеобщая амнистия, объявленная президентом Сирии Башаром Асадом. Однако российские суды, отказывая в пересмотре приговоров, отмечают, что она не распространяется на решения, вынесенные в соответствии с Уголовным кодексом (УК) РФ.





ЯВКА С ПОВИННОЙ НЕ ОТМЕНИЛА АРЕСТА

БЫВШИЙ ЗАМГЕНДИРЕКТОРА РКК "ЭНЕРГИЯ" ЧАСТИЧНО ПРИЗНАЛ ВИНУ



Как стало известно "Ъ", бывший заместитель генерального директора входящей в "Роскосмос" ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Алексей Белобородов, проходящий по делу об откатах, которые топ-менеджеры корпорации получали при заключении контрактов, частично признал вину. Ранее он отказывался давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, но затем написал явку с повинной, согласившись с обвинением в мошенничестве. При этом признавать вину в коммерческом подкупе, наказание за который помимо длительного срока предусматривает и крупный штраф, господин Белобородов не стал. Впрочем, изменение позиции подследственного не повлияло на меру пресечения - Мосгорсуд оставил в силе решение райсуда, продлившего арест господина Белобородова.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 04.07.2019