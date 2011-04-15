"Аэроэкспресс" и ЦППК запускают совместные рейсы "Шереметьево" - Одинцово. Об этом говорится в сообщении сторон.



Так, с 4 июля аэроэкспрессы будут выполнять несколько рейсов в день по маршрутам аэропорт "Шереметьево" - Одинцово и Одинцово - аэропорт "Шереметьево". На участке аэропорт "Шереметьево" - Белорусский вокзал поезда будут следовать в режиме аэроэкспресса, а на участке Белорусский вокзал - Одинцово - со всеми остановками.



Правительством Москвы было предложено рассмотреть возможность продления маршрута для удобства пассажиров, так как это нововведение позволит добраться до Одинцово, Сколково, Москва Сити и других районов этого направления из аэропорта "Шереметьево" и обратно без пересадок.



Аэроэкспрессы будут выполнять совместные с ЦППК рейсы на маршруте аэропорт "Шереметьево" - Одинцово - аэропорт "Шереметьево" в пилотном режиме. На первом этапе поезда "Аэроэкспресс" будут курсировать между Одинцово и "Шереметьево" два раза в день в будние и три раза в выходные дни в утренние и вечерние часы.



Маршрут аэроэкспрессов пройдет через промежуточные остановки Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий посёлок, Кунцево-1, Фили, Тестовская, Беговая. Далее от Белорусского вокзала поезда "Аэроэкспресс", как прежде, проследуют до аэропорта "Шереметьево" с остановкой на Окружной. Время в пути от аэропорта до подмосковного города (и в обратную сторону) составит порядка 90 минут. Время в пути на отрезке "аэропорт "Шереметьево" - Белорусский вокзал - аэропорт "Шереметьево" останется прежним и займёт 35 минут.



Минимальное время стоянки на Белорусском вокзале при следовании поезда из/в Одинцово составит 4 минуты.



Стоимость проезда на аэроэкспрессе до аэропорта не зависит от станции посадки, она останется прежней и составит 500 руб. по стандартному тарифу. Также для пассажиров будут доступны все групповые тарифы "Аэроэкспресс".



Проехать из аэропорта "Шереметьево" до станции Одинцово и в обратную сторону можно по бумажным или электронным билетам "Аэроэкспресс", приобретенным в кассах, билетных автоматах, на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс", у мобильных кассиров компании. Пассажиры "Аэроэкспресс" пока не смогут проехать на участке Белорусский вокзал-Одинцово по абонементу "Аэроэкспресс", а также, если они оплатили проезд на турникете в аэропорту с помощью "Тройки", ApplePay и других бесконтактных сервисов.



Чтобы пройти на посадку или выйти на промежуточой станции через турникеты на отрезке Белорусский вокзал - Одинцово пассажиру необходимо показать сотруднику ЦППК бумажный или электронный билет "Аэроэкспресс".



Также на участке Белорусский вокзал-Одинцово можно проехать в аэроэкспрессе по обычным билетам и абонементам ЦППК. Их можно приобрести в кассах и билетных автоматах компании.



АО "Центральная ППК" - крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК осуществляет 91.4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63.4% - в России. В 2018 году электропоезда компании перевезли более 577 млн человек. Точность исполнения графика движения - 98%. В собственном парке ЦППК 112 поездов. На данный момент в компании работают более 8 000 сотрудников. ЦППК - оператор первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД): Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. Движение поездов по маршрутам двух диаметров начнётся в конце 2019 - начале 2020 года.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность "Аэроэкспресса" направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



"AK&M" от 04.07.2019