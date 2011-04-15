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04/07/2019
11:11

Газпром открыл инжиниринговое подразделение во Владивостоке

Газпром во Владивостоке (на острове Русском) открыл Дальневосточный филиал ООО "Газпром 335" - специализированное инжиниринговое подразделение для реализации проектов Группы "Газпром" по добыче углеводородов на шельфе, переработке и сжижению природного газа на Дальнем Востоке России. Об этом говорится в сообщении компании.

Филиал будет отвечать, в частности, за координацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку отдельных элементов конструкций и оборудования систем подводной добычи углеводородов и установок переработки газа и производства СПГ, сотрудничество в сфере использования робототехнических комплексов. Подразделение будет вести исследования в сфере маркетинга и логистики материально-технических ресурсов в регионе, обеспечивать авторский и шеф-надзор за строительством объектов, расположенных на Дальнем Востоке России.

Региональным партнером Газпрома выступает Дальневосточный федеральный университет, обладающий современной образовательной и научно-исследовательской базой на о. Русском.

ООО "Газпром 335" (входит в Группу "Газпром") осуществляет деятельность по созданию современных технологий и оборудования для обустройства шельфовых месторождений, переработки и сжижения природного газа. Дальневосточный филиал создан по поручению Президента РФ Владимира Путина, которое было дано на Восточном экономическом форуме в 2018 году.

Взаимодействие между ПАО "Газпром" и Дальневосточным федеральным университетом осуществляется в рамках "дорожной карты" создания инжинирингового центра и развития научно-технологического сотрудничества в 2019-2022 годах.



"AK&M" от 04.07.2019
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