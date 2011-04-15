ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" не готово к приватизации, заявляет Счетная палата

ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" не готово к приватизации. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты по результатам деятельности ФГУП, созданного для развития радиовещания и оповещения населения Москвы.



На сегодняшний день предприятие является монополистом проводного вещания в городах федерального значения. Его услугами пользуется каждый третий житель Москвы, в два раза больше в Санкт-Петербурге, и около 7% населения Севастополя.



Являясь службой оповещения гражданской обороны, ФГУП РСВО транслирует Радио России, Маяк и канал региональной телерадиокомпании. За это предприятие взимает плату с граждан, хотя согласно указу президента РФ радиоканалы Радио России и Маяк бесплатны для населения.



Государство не регулирует тарифы проводного радиовещания, поэтому предприятие само их утверждает, причем с произвольной периодичностью. "Тариф за радиоточку для населения Москвы за последние 6 лет пересматривался 9 раз и вырос в 2 раза: с 56 до 112 руб. в месяц", - сообщила на коллегии заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова.



Она также обратила внимание на то, что, по данным Росстата, услуги проводного радиовещания в 2014-2017 годах дорожали больше иных сервисов связи. За это время тарифы за радиоточку по всей стране выросли на 87%, тогда как прочие услуги связи - на 13%.



"В этой связи Счетная палата считает необходимым рассмотреть вопрос об установлении государственного регулирования тарифов на проводное радиовещание", - отметила В.Чистова.



Кроме того, проверка показала, что Россвязь, как учредитель предприятия, не утверждало его стратегию развития, так как ФГУП РСВО включено в план приватизации на 2017-2019 годы.



Однако Счетная палата сомневается в целесообразности акционирования предприятия, осуществляющего государственные полномочия по оповещению населения.



К тому же, по мнению контрольного ведомства, предприятие к приватизации не готово. "Как показала наша проверка, отсутствует государственная регистрация права собственности на 7 объектов недвижимости и права хозяйственного ведения на 15 объектов недвижимости. Не завершено межевание земельного участка в Москве, на котором расположены объекты недвижимости, подлежащие приватизации. В реестре федерального имущества не актуализированы сведения об объектах, подлежащих учету", - пояснила В.Чистова.



Есть вопросы и к размеру уставного капитала будущего акционерного общества. Он определен в размере 3.6 млрд руб. и не учитывает полученное предприятием имущество стоимостью 3.5 млрд руб.



Более того, собственники имущества не оценили к каким экономическим последствиям привело решение о передаче предприятию дополнительных активов. В результате ранее рентабельное предприятие стало убыточным, его дополнительные затраты в 2018 году составили 346 млн руб. "По прогнозам предприятия, убыточность может сохраниться до 2021 года. Тем самым возникают риски дальнейшего увеличения тарифов на проводное вещание для населения", - подчеркнула В.Чистова.





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