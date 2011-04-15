Рынок нефти: статистика из США сдержала растущие настроения

В среду внимание нефтяного рынка было сфокусировано на очередной еженедельной публикации данных по запасам нефти в США. Коммерческие запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) на прошлой неделе снизились на 1.09 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 2.96 млн баррелей, Всего запасы в США составили 468.5 млн баррелей, снизившись и перекрыв почти весь рост с начала мая. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Экспорт сырой нефти снизился за неделю на 0,78 млн б/с до 2.99 млн б/с. Объем импорта вырос на 0.93 млн б/с - до 7.59 млн б/с.



Участники рынка достаточно прохладно восприняли статистику из Штатов, так как ожидалось более существенное снижение запасов. Помимо этого, уровень добычи вновь развернулся в сторону роста. В моменте фьючерсы на Brent скакнули вниз почти на 0.7%, но в дальнейшем восстановили позиции и завершили день на положительной территории. Сформировавшиеся после заседания ОПЕК+ низкие ценовые уровни выглядели необоснованно, что сподвигло спекулянтов к активным покупкам.



На горизонте ближайших недель восстановление может продолжиться в район $66 за баррель. В дальнейшем не исключено преодоление сопротивления на отметке $66.7 и переход в консолидацию в районе $67-68.



Также в среду были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США достигло на прошлой неделе 788 установок (-5). В годовом выражении сокращение составляет -75 установок. Чуть более половины всех буровых (443) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.



Являясь опережающим индикатором будущей добычи, буровая активность сигнализирует своим замедлением о потенциально более низком темпе роста производства в США во второй половине 2019 года. Тем не менее, пока Штаты по-прежнему остаются основным источником роста поставок на нефтяном рынке и частично компенсируют выпадение предложения со стороны стран ОПЕК+.



В это же время в Канаде количество буровых установок снизилось до 80 установок (-4) Годом ранее в это же время было 126 установок. Сокращение буровой активности г/г в Канаде частично связано с решением о сокращении добычи в провинции Альберта с целью снижения складских запасов.



Сегодня на биржах США выходной день в честь праздника Дня независимости. Торги фьючерсами Brent будут проходить в укороченном режиме до закрытия торгов на бирже ICE в Лондоне. С утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с понижением на -0.63% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.



"AK&M" от 04.07.2019