Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в третьей декаде июня уменьшилась до 7.27% годовых с 7.36% в предыдущей декаде.



В первой декаде июня ставка составила 7.31% годовых, в третьей декаде мая - 7.37%, во второй - 7.45%, в первой - 7.52% годовых.



Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, Совкомбанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.





"AK&M" от 04.07.2019