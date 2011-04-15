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04/07/2019
13:07

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в третьей декаде июня уменьшилась до 7.27% годовых

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в третьей декаде июня уменьшилась до 7.27% годовых с 7.36% в предыдущей декаде.

В первой декаде июня ставка составила 7.31% годовых, в третьей декаде мая - 7.37%, во второй - 7.45%, в первой - 7.52% годовых.

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.

Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, Совкомбанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.


"AK&M" от 04.07.2019
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