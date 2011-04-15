Объём премии филиала Ингосстраха в Нижегородской области в I квартале составил 564.6 млн руб.

Объём собранной премии филиала СПАО "Ингосстрах" в Нижегородской области (без учёта ОМС) в I квартале 2019 года составил 564.6 млн руб., что на 23% превышает показатели I квартала 2018 года, доля рынка превысила 13.8%. Об этом сообщает страховая компания.



Компания вышла на лидирующие позиции сразу по нескольким направлениям страхового бизнеса Нижегородской области: по страхованию имущества юридических лиц (доля рынка – 51.98%), средств водного транспорта (доля рынка – 98.4%), ОСАГО (доля рынка – 14.4%), АВТОКАСКО (доля рынка – 16.3%).



При этом объём страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 417.2 млн руб. (прирост 35%), в том числе сборы по личному страхованию – 88 млн руб., сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 320.2 млн руб. (прирост 66%), страхованию ответственности – 9 млн руб. (прирост 11%). Объём страховой премии по ОСАГО – 144.7 млн руб. Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 2.1 млн руб. (прирост 31%). Объём страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 658.9 тыс. руб.



Выплаты филиала Ингосстраха в Нижегородской области за I квартал 2019 года составили 259.9 млн руб., что на 31% превышает показатели I квартала 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 31.9 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 110 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 232.2 тыс. руб. Выплаты по ОСАГО составили 102.5 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 13.4 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 1.9 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Нижегородской области стали страхование имущества физических и юридических лиц, АВТОКАСКО.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 04.07.2019