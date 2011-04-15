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04/07/2019
13:11

Банк России внёс изменения в порядок расчета кредитного риска банков на основе внутренних рейтингов

Банк России внёс изменения в порядок расчёта кредитного риска банков на основе внутренних рейтингов. Как говорится в сообщении ЦБ, вступающие в силу изменения позволят учесть накопленный опыт в проведении валидации банков. Действие указания распространяется на банки, получившие разрешение на применение методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР) для расчёта нормативов достаточности капитала.

Согласно документу, начиная с третьего года от момента получения разрешения на применение ПВР снижается порог на отношение совокупной величины кредитного риска, рассчитанной на основе ПВР, к аналогичному показателю, рассчитанному на основе стандартизированного подхода, до 72.5%. Таким образом, максимальный размер возможной экономии капитала банков, применяющих ПВР, по сравнению со стандартизированным подходом увеличится до 27.5% с 20.

Для окончательного признания кредитного рейтинга вышедшим из состояния дефолта введен период наблюдения (не менее 90 дней) с даты, когда кредитное требование, находившееся в состоянии дефолта, перестало соответствовать критериям дефолта.

Вводится требование о проведении банками сценарного анализа характеристик качества внутренних моделей оценки кредитного риска для определения пороговых значений контрольных показателей качества моделей. В случае нарушения пороговых значений банки будут при необходимости принимать решение о переработке модели и применении надбавки к компоненту кредитного риска или к величине кредитного риска на период соответствующей переработки.

Вводится запрет на перевод кредитного требования на расчет кредитного риска и капитала из ПВР в стандартизированный подход без получения разрешения Банка России.

Документ также дополняет требования к организации работы подразделения, ответственного за проведение валидации рейтинговых систем, в частности - соблюдение принципа организационной и функциональной независимости этого подразделения.

Нововведения, касающиеся требования о соблюдении организационной и функциональной независимости подразделения, ответственного за проведение валидации рейтинговых систем, и изменений в части порядка проведения банками в рамках стресс-тестирования сценарного анализа характеристик качества моделей оценки кредитного риска, по просьбе банков вступят в силу с 1 января 2020 года. Остальные содержащиеся в документе нормы вступят в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

"AK&M" от 04.07.2019
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