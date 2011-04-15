S7 Airlines открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Москва-Даламан

S7 Airlines с 6 июля 2019 года открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Москва - Даламан (Турция).



Полёты будут выполняться каждую субботу. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 06:10, прилёт в Даламан в 10:00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11:00 и прилетает в Москву в 14:45. Рейсы будут осуществляться на Airbus A320.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.







"AK&M" от 04.07.2019