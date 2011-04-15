Экономике необходимо кардинальное улучшение инвестклимата, Э.Набиуллина

Основное, что нужно сделать для того, чтобы экономика начала расти, - это кардинальное улучшение инвестиционного климата. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ХХVIII Международном финансовом конгрессе, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте ЦБ.



В этом году Правительство приступило к реализации национальных проектов, которые как раз призваны снять структурные ограничения. Эти проекты, предполагающие инвестиции в образование, здравоохранение, инфраструктуру, при эффективном управлении ими должны сработать, напомнила глава ЦБ.



Но есть, по ее словам, две серьезные проблемы. Первая. Надо создать стимулы для предпринимательской инициативы. Экономический рост создает бизнес, а не государство. Государственные инвестиции не могут подменить частные.



При этом, подчеркнула глава ЦБ, частные инвестиции - это не кредиты, полученные под низкие проценты в банках под госгарантии.



Вторая проблема, по словам Э.Набиуллиной, структурные изменения требуют времени."Мы - сначала из-за высоких цен нефти, потом из-за необходимости сконцентрироваться на укреплении макроэкономической стабильности - откладывали проведение многих назревших структурных реформ, а теперь хотим быстрого результата. В итоге мы снова оказываемся в ловушке поиска простых решений, когда ищем не где потеряли, а где светло. И почему-то обычно поиски решения при таком подходе приводят в Центральный банк", - подчеркнула председатель ЦБ.



"Если в период кризисных явлений 2014-2015 годов в качестве простых решений предлагалось введение ограничений на движение капитала, резкое снижение ключевой ставки или широкомасштабная раздача денег "нужным стране" предприятиям, то теперь появились и новые идеи. Например, борьба с потребительским кредитованием в расчете на то, что если банкам запретить выдавать кредиты физическим лицам, то они начнут активно кредитовать корпоративный сектор и это само по себе запустит маховик инвестиционного бума", - пояснила Э.Набиуллина.



Всегда, по ее словам, есть соблазн списать все на внешние факторы, но, на мой взгляд, дело далеко не только в них. Да, глобальная экономика замедляется. Торговые войны и геополитические обострения только усугубляют ситуацию.



"У нас нет оснований считать, что в какой-либо обозримой перспективе внешняя ситуация принципиально изменится. Да, будут колебания вверх и вниз, связанные как с новыми действиями и договоренностями стран в торговой войне, так и с попытками центральных банков купировать наиболее негативные эффекты или наоборот - с новыми вспышками популизма в политике, с геополитическими обострениями. То есть внешняя среда будет оставаться сложной", - пояснила Э.Набиуллина.



Главные ограничения для развития, внутренние. Необходимо, по словам главы ЦБ, снять структурные ограничения.



"AK&M" от 04.07.2019