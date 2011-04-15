Банк "Открытие" вышел из санации с прибылью свыше 24 млрд руб. по итогам 5 месяцев 2019 года, что в четыре раза превышает финансовый результат всего 2018 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Процедура финансового оздоровления была объявлена 2 июля 2019 года. Прогнозные показатели по чистой прибыли по результатам 1 полугодия 2019 г. - 28.8 млрд руб.



По данным на 1 июля 2019 года, активы банка "Открытие" увеличились на 26% до 1.76 трлн руб., розничный кредитный портфель также прирос более чем на четверть до 1.1 трлн руб., а объем привлеченных средств клиентов вырос на 64% до 1,3 трлн рублей. Банк активно наращивает объем выдачи кредитов частным клиентам и юридическим лицам: за 6 месяцев этого года корпоративным клиентам предоставлено 305 млрд руб., что превышает показатель всего 2018 года. Объем выдачи кредитов физическим лицам достиг 79.6 млрд руб., предприятиям малого и среднего бизнеса 37.5 млрд руб.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



"AK&M" от 04.07.2019