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04/07/2019
15:16

Банк России разработал проект стандартов эмиссии ценных бумаг

Банк России разработал проект стандартов эмиссии ценных бумаг. Как говорится в сообщении ЦБ, проект положения "О стандартах эмиссии ценных бумаг" направлен на приведение нормативных актов Банка России, регулирующих процедуру эмиссии ценных бумаг нефинансовых и финансовых организаций, в соответствие с положениями закона об упрощении эмиссии ценных бумаг, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.

Документ предоставляет новые возможности привлечения финансирования путем выпуска ценных бумаг, а также делает процедуру регистрации выпусков ценных бумаг более комфортной для эмитентов.

В частности, документ сокращает сроки проведения внутрикорпоративных процедур, необходимых для выпуска ценных бумаг. Это происходит прежде всего за счет того, что у эмитента появляется возможность передавать право подписи решения о выпуске ценных бумаг и иных эмиссионных документов уполномоченному должностному лицу, а также за счет отмены утверждения решения о выпуске облигаций.

Проект положения также регламентирует процедуру предоставления документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг в электронной форме. Документ расширяет перечень случаев, в которых вместо регистрации отчета об итогах выпуска допускается направление уведомления. В том числе уведомительный порядок предусмотрен при размещении облигаций, не конвертируемых в акции, а также в случаях размещения акций при учреждении акционерного общества. При этом полномочия по направлению уведомления с 2020 года перейдут от эмитента к регистратору или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на облигации.

Вводится регулирование процедуры регистрации регистраторами выпусков акций, размещаемых при учреждении акционерных обществ, не являющихся кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями, решение о государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России.


"AK&M" от 04.07.2019
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