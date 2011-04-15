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04/07/2019
15:38

Верховный суд поддержал ФАС в вопросах установления тарифов на Дальнем Востоке

Верховный суд поддержал ФАС в вопросах установления тарифов на Дальнем Востоке. Он подтвердил обоснованность установленных антимонопольным органом цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в отношении ряда генерирующих объектов, говорится в сообщении антимонопольной службы.

Ранее, 16 ноября 2018 года, ФАС издала приказ, которым утвердила цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в неценовых зонах оптового рынка на 2019 год.

АО "Дальневосточная генерирующая компания" не согласилось с этим порядком определения цен (тарифов) и обратилось в Верховный Суд с заявлением о признании недействующими со дня принятия нормативного правового акта цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в отношении Приморской ГРЭС, Майской ГРЭС, Хабаровской ТЭЦ-1 и Хабаровской ТЭЦ-3.



"AK&M" от 04.07.2019
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