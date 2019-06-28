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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 5 июля в размере 63.4013 руб. против 63.4951 руб. на 4 июля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
04.07.19 - 63.4951 руб.
03.07.19 - 63.2265 руб.
02.07.19 - 63.0541 руб.
29.06.19 - 63.0756 руб.
28.06.19 - 63.0452 руб.
"AK&M" от 04.07.2019