Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 июля

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Банк России установил на 5 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.5204
1 Азербайджанский манат 37.3718
100 Армянских драмов 13.3056
1 Белорусский рубль 30.9516
1 Болгарский лев 36.5889
1 Бразильский реал 16.5686
100 Венгерских форинтов 22.1989
1000 Вон Республики Корея 54.2037
10 Гонконгских долларов 81.4215
10 Датских крон 95.8795
1 Доллар США 63.4013
1 Евро 71.5420
100 Индийских рупий 92.1330
100 Казахстанских тенге 16.5485
1 Канадский доллар 48.4794
100 Киргизских сомов 91.0938
10 Китайских юаней 92.2791
10 Молдавских леев 35.4197
1 Новый туркменский манат 18.1406
10 Норвежских крон 74.2647
1 Польский злотый 16.8710
1 Румынский лей 15.1460
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.8564
1 Сингапурский доллар 46.7561
10 Таджикских сомони 67.1645
1 Турецкая лира 11.3217
10000 Узбекских сумов 73.9612
10 Украинских гривен 24.5007
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.7905
10 Чешских крон 28.1234
10 Шведских крон 67.9739
1 Швейцарский франк 64.2950
10 Южноафриканских рэндов 45.3242
100 Японских иен 58.8111
"AK&M" от 04.07.2019