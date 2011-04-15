Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 июля

Банк России установил на 5 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.5204

1 Азербайджанский манат 37.3718

100 Армянских драмов 13.3056

1 Белорусский рубль 30.9516

1 Болгарский лев 36.5889

1 Бразильский реал 16.5686

100 Венгерских форинтов 22.1989

1000 Вон Республики Корея 54.2037

10 Гонконгских долларов 81.4215

10 Датских крон 95.8795

1 Доллар США 63.4013

1 Евро 71.5420

100 Индийских рупий 92.1330

100 Казахстанских тенге 16.5485

1 Канадский доллар 48.4794

100 Киргизских сомов 91.0938

10 Китайских юаней 92.2791

10 Молдавских леев 35.4197

1 Новый туркменский манат 18.1406

10 Норвежских крон 74.2647

1 Польский злотый 16.8710

1 Румынский лей 15.1460

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.8564

1 Сингапурский доллар 46.7561

10 Таджикских сомони 67.1645

1 Турецкая лира 11.3217

10000 Узбекских сумов 73.9612

10 Украинских гривен 24.5007

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.7905

10 Чешских крон 28.1234

10 Шведских крон 67.9739

1 Швейцарский франк 64.2950

10 Южноафриканских рэндов 45.3242

100 Японских иен 58.8111

"AK&M" от 04.07.2019