Банк России на 5 июля понизил курс евро к рублю более чем на 6 копеек до 71.5420 руб., курс доллара США - более чем на 9 копеек до 63.4013 руб.

Банк России на 5 июля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 6 копеек до 71.5420 руб. с 71.6034 руб., курс доллара США - почти на 9 копеек до 63.4013 руб. с 63.4951 руб. 4 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 5 июля уменьшилась почти на 8 копеек (-0.12%) до 67.0646 руб. с 67.1438 руб. 4 июля.



"AK&M" от 04.07.2019