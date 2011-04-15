X5 Retail Group и ГК "Абрау-Дюрсо" создают СП

X5 Retail Group и Группа компаний "Абрау-Дюрсо" договорились о развитии бренда "Русская лоза" путём создания совместного предприятия (СП), которое обеспечит управление товарным знаком. Об этом говорится в сообщении сторон.



Соответствующее соглашение о намерениях подписали главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман и президент Группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.



Магазины Х5 станут эксклюзивным местом продажи "Русской лозы". Сегодня на полках уже представлено шесть наименований тихих вин "Русская лоза" в сегменте до 300 руб. за бутылку - белые и красные, сухие и полусладкие, сортовые и купажные, разработанные специально для Х5.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2018 года под управлением компании находились 14.431 тыс. магазинов. Сеть включает 13.522 тыс. магазинов "Пятёрочка", 760 супермаркетов "Перекрёсток", 94 гипермаркета "Карусель" и 55 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 42 распределительных центра и 3.83 тыс. собственных грузовых автомобилей на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным на начало 2019 года) являются: CTF Holdings S. A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.07%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 37.63%.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за 2018 год упала на 8.8% до 28.642 млрд руб. с 31.394 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 18.3% до 1.532 трлн руб. с 1.295 трлн руб., валовая прибыль - на 19.7% до 369.72 млрд руб. с 308.938 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 10.8% до 109.871 млрд руб. с 99.131 млрд руб.



Чистая прибыль X5 по МСФО за IV квартал 2018 год выросла на 15.2% до 6.242 млрд руб. с 5.419 млрд руб. годом ранее., выручка - на 16.9% до 422.955 млрд руб. с 361.705 млрд руб., валовая прибыль - на 18.4% до 101.78 млрд руб. с 85.94 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.2% до 30.387 млрд руб. с 24.084 млрд руб.



Выручка X5 Retail за I квартал 2019 года выросла на 15.3% до 404.116 млрд руб. с 350.346 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 16.3% до 315.274 млрд руб. с 271.048 млрд руб., "Перекрёсток" - на 20.3% до 66.445 млрд руб. с 55.25 млрд руб. Выручка магазинов "Карусель" упала на 1.4% до 21.917 млрд руб. с 22.218 млрд руб.



Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России. Удельное имение Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по именному указу императора Александра II.



Продукция экспортируется в более чем 20 стран мира. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Винодельня Ведерниковъ", "Лоза", "Усадьба Дивноморское". По итогам 2018 года Русским винным домом "Абрау-Дюрсо" было реализовано более 37.45 млн бутылок алкогольной продукции.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"