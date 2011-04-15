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|04/07/2019
16:37
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Цены на бензин за неделю, с 24 по 30 июня, выросли на 0.1% до 44.47 руб. за литр
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Цены на бензин за неделю, с 24 по 30 июня 2019 года, выросли на 0.1% до 44.47 руб. за литр, сообщил Росстат.
Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0.1% до 42.17 руб. и 45.52 руб. за литр соответственно, АИ-98 - на 0.2% до 51.07 руб. за литр.
Дизельное топливо не изменилось в цене - 46.08 руб. за литр.
"AK&M" от 04.07.2019
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