Цены на бензин за неделю, с 24 по 30 июня, выросли на 0.1% до 44.47 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 24 по 30 июня 2019 года, выросли на 0.1% до 44.47 руб. за литр, сообщил Росстат.



Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0.1% до 42.17 руб. и 45.52 руб. за литр соответственно, АИ-98 - на 0.2% до 51.07 руб. за литр.



Дизельное топливо не изменилось в цене - 46.08 руб. за литр.



"AK&M" от 04.07.2019