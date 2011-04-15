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04/07/2019
17:17

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Росавтодора

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Росавтодора Сергея Кельбаха по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным следствия, С.Кельбах, занимая должность председателя правления Росавтодора, в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО "Кольцевая магистраль" комиссии за банковскую гарантию в размере 3.9 млн руб. в Газпромбанке и неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса АО "Крокус Интернешнл" в размере 2 млрд руб.

Таким образом, С.Кельбах необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенного для строительства ЦКАД в 2014-2018 годах, и злоупотребил своими полномочиями в процессе реализации долгосрочных инвестиционных соглашений, заключенных в 2014 году с компанией "Крокус Интернешнл" на строительство пускового комплекса N 1, и с компанией "Кольцевая магистраль" на строительство пускового комплекса N 5 Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, подчёркивает СК.

Кроме того, С.Кельбах как руководитель ГК "Автодор" необоснованно принял и оплатил в адрес ОАО "Союздорпроект" за счёт средств субсидии на реализацию проекта строительства ЦКАД работы по разработке документации по планировке территории строительства пускового комплекса N 2 ЦКАД на 132.6 млн руб., что не было предусмотрено федеральной целевой программой.

"Незаконные действия С.Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд руб.", - заявляет СК.


"AK&M" от 04.07.2019
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