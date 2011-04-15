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04/07/2019
17:34

На развитие системы государственного микрофинансирования МСП направлено более 5.6 млрд руб.

Размер субсидии субъектам РФ на развитие системы государственного микрофинансирования МСП увеличен до 5.6 млрд руб. на 2019 год. Это позволит выдать более 5.4 тыс. микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Основное условие - размер займа не должен превышать 5 млн руб., срок займа - не более 3 лет. Подать заявку можно в региональных центрах "Мой бизнес", а также в фондах микрофинансирования. Там же можно узнать о критериях получения беззалоговых займов.

Ранее на докапитализацию фондов микрофинансирования (МФО) планировалось направить 4.6 млрд руб. В связи с высокой востребованностью инструмента объём субсидии был увеличен.

"Развитие системы государственного микрофинансирования является важной частью совместной работы с регионами по расширению доступа бизнеса на "местах" к финансовым ресурсам. Здесь мы идем на встречу предпринимателю и перестраиваем работу МФО в соответствии с лучшими банковскими практиками", - отметил министр экономического развития России Максим Орешкин.

При распределении средств федерального бюджета на развитие инструментов микрофинансирования учитывались такие показатели, как средний размер займа на одного предпринимателя и уровень закредитованности сектора МСП на конкретной территории. Всего на развитие системы государственного микрофинансирования в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" до 2024 года предусмотрено более 21 млрд руб.

Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на докапитализацию МФО на данный момент заключены с 40 регионами. Минэкономразвития России в процессе заключения еще 6 соглашений. В Амурской и Костромской областях, а также в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе в 2019 году создаются новые МФО.

Минэкономразвития в этом году в качестве эксперимента запустило линейку продуктов МФО с дифференцированной процентной ставкой в зависимости от категории заемщика и сферы его деятельности. Например, льготную ставку в половину меньше от ключевой ставки смогут получить предприниматели, осуществляющие длительность в социальной сфере, в сфере экологии, спорта и городской среды, а также реализующие проекты в моногородах и являющиеся резидентами бизнес-инкубаторов.

"AK&M" от 04.07.2019
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