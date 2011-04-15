ЦБ установил нормативы для расчёта показателя долговой нагрузки заёмщика МФО

Банк России выпустил нормативные акты (Указание N 5114-У и Указание N 5115-У), которые обязывают микрофинансовые организации рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщика (ПДН) в соответствии с установленными нормативами (указания зарегистрированы Минюстом в конце июня 2019 года). Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.



С 1 октября 2019 года микрофинансовые и микрокредитные компании при принятии решения о предоставлении потребительского займа от 10 тыс. руб. и более будут обязаны рассчитывать значения ПДН по каждому заёмщику для включения в расчёт норматива достаточности собственных средств (НМФК1 и НМКК1).



Если МФО выдаёт микрозаём клиенту, ПДН которого превышает 50%, она будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% начиная с 1 января 2020 года).



Также уточняется порядок расчёта показателей, включаемых в расчёт экономических нормативов микрофинансовой компании. Указания приведены в соответствие с положениями Банка России о ведении бухгалтерского учёта, составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчётности. Для удобства расчёта нормативов и повышения качества предоставления информации о деятельности МФК и МКК разработана группировка счетов бухгалтерского учёта.





"AK&M" от 04.07.2019