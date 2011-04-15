Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/07/2019
18:03

ЦБ установил нормативы для расчёта показателя долговой нагрузки заёмщика МФО

Банк России выпустил нормативные акты (Указание N 5114-У и Указание N 5115-У), которые обязывают микрофинансовые организации рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщика (ПДН) в соответствии с установленными нормативами (указания зарегистрированы Минюстом в конце июня 2019 года). Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.

С 1 октября 2019 года микрофинансовые и микрокредитные компании при принятии решения о предоставлении потребительского займа от 10 тыс. руб. и более будут обязаны рассчитывать значения ПДН по каждому заёмщику для включения в расчёт норматива достаточности собственных средств (НМФК1 и НМКК1).

Если МФО выдаёт микрозаём клиенту, ПДН которого превышает 50%, она будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% начиная с 1 января 2020 года).

Также уточняется порядок расчёта показателей, включаемых в расчёт экономических нормативов микрофинансовой компании. Указания приведены в соответствие с положениями Банка России о ведении бухгалтерского учёта, составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчётности. Для удобства расчёта нормативов и повышения качества предоставления информации о деятельности МФК и МКК разработана группировка счетов бухгалтерского учёта.


"AK&M" от 04.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100