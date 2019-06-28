ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 5 июля, в размере 63.4013 руб. против 63.4951 руб. на 4 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



04.07.19 - 63.4951 руб.

03.07.19 - 63.2265 руб.

02.07.19 - 63.0541 руб.

29.06.19 - 63.0756 руб.

28.06.19 - 63.0452 руб.















"AK&M" от 04.07.2019