Тренд на аккуратное снижение рубля получает свое развитие. В течение последних полутора недель, курс постепенно повышался от уровней ниже 62.50. Так, пара USDRUB поднялась к 63.56, демонстрируя показательно равномерное укрепление. Об этом говорится в комментарии FxPro.



Утром в пятницу EURRUB торгуется вблизи 71.65, но в данном случае равномерный тренд на рост отмечается только на протяжении этой недели. До начала американской сессии мы сегодня вряд ли увидим значимые движения валютных пар, поскольку инвесторы будут сосредоточено ждать данных по рынку труда в США.



Тот факт, что рубль переживает снижение на фоне позитивной динамики зарубежных рынков, отражает нарастающее беспокойство относительно дальнейших перспектив российской валюты. В случае, если мировые площадки развернутся к снижению, рубль может оказаться в лидерах падения, и на то есть несколько причин.



Во-первых, игроки будут фиксировать прибыль от впечатляющего укрепления рубля в первом полугодии, которое превысило 10%.



Во-вторых, динамика нефти призывает к осторожности: Brent, в отличие от фондовых индексов, не смогла восстановиться в ходе отскока в июне, а с началом июля вернулась к снижению.



В-третьих, в котировки доллара заложены весьма амбициозные ожидания по снижению ставок ФРС уже в июле. На наш взгляд, рынки будут корректировать свои ожидания в сторону более плавного смягчения политики, что должно пойти на пользу доллару.



В-четвертых, в Банке России настраиваются на дальнейшее смягчение политики в ответ на удивительно низкие темпы роста цен. Это снизит привлекательность рубля относительно зарубежных альтернатив как для иностранцев, выбирающих гособлигации, так и для местного населения.









"AK&M" от 05.07.2019