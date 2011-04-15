Рынок нефти может получить временную поддержку

Как ни пытались нефтяные котировки продолжить подъем, у покупателей не хватило энтузиазма, чтобы протолкнуть фьючерсы выше отметки $64 за баррель, которая снова дала отпор быкам. В результате цены откатились в минус и расположились немногим выше $63 на закрытии. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Настроения в сырьевом сегменте по-прежнему неоднозначные, а тонкий рынок из-за празднования Дня независимости в США только усугубил ситуацию. Трейдеры отыгрывали более скромное, чем ожидалось падение запасов сырой нефти в США, которое стало следствием ослабления спроса со стороны НПЗ, и это встревожило инвесторов.



С другой стороны, медвежий потенциал на рынке продолжают ограничивать ожидания стимулов от ключевых Центробанков и недавнее решение ОПЕК+ о продлении сделки до конца марта. В краткосрочной перспективе удержать котировки от дальнейшего падения также помогут появившиеся сообщения о том, что немецкие НПЗ столкнулись с загрязненной российской нефтью, которая поступила из Польши от местного оператора Pern.



Эта новость способна на какое-то время вернуть на сцену опасения перебоев в поставках, что позволит игрокам немного абстрагироваться от перспектив угасания мирового спроса. С технической точки зрения понижательные риски ограничены, пока Brent удерживается над уровнем $62, тогда как для ослабления давления необходим уверенный прорыв барьера $64 за баррель.





"AK&M" от 05.07.2019