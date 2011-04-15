Банк России в 2018 году зафиксировал 687 кибератак на кредитно-финансовые организации, из них 177 атак были целевыми. При этом в большинстве случаев рассылки вредоносного программного обеспечения (ВПО) злоумышленники применяли спуфинг - подмену электронных почтовых адресов. Наибольшее количество атак было выявлено в IV квартале 2018 года, что связано с началом работы автоматизированной системы обработки инцидентов (АСОИ) ФинЦЕРТ Банка России. Об этом говорится в сообщении ЦБ со ссылкой обзор основных типов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2018 году.



В 2018 году в результате анализа данных, полученных от участников информационного обмена через АСОИ, выявлено свыше 540 интернет-ресурсов, которые распространяли ВПО или являлись его управляющими серверами. При этом более 500 из этих ресурсов зарегистрировано за пределами России. Расположение подобных ресурсов в доменных зонах, на которые не распространяются полномочия ФинЦЕРТ как организации, компетентной в определении нарушений, осложняет возможность приостановки деятельности этих сайтов, подчёркивает ЦБ.



В настоящее время ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект, наделяющий Банк России правом досудебной блокировки таких ресурсов на территории РФ вне зависимости от географической привязки доменного имени.





"AK&M" от 05.07.2019