Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/07/2019
12:13

Банк России в 2018 году зафиксировал 687 кибератак на кредитно-финансовые организации

Банк России в 2018 году зафиксировал 687 кибератак на кредитно-финансовые организации, из них 177 атак были целевыми. При этом в большинстве случаев рассылки вредоносного программного обеспечения (ВПО) злоумышленники применяли спуфинг - подмену электронных почтовых адресов. Наибольшее количество атак было выявлено в IV квартале 2018 года, что связано с началом работы автоматизированной системы обработки инцидентов (АСОИ) ФинЦЕРТ Банка России. Об этом говорится в сообщении ЦБ со ссылкой обзор основных типов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2018 году.

В 2018 году в результате анализа данных, полученных от участников информационного обмена через АСОИ, выявлено свыше 540 интернет-ресурсов, которые распространяли ВПО или являлись его управляющими серверами. При этом более 500 из этих ресурсов зарегистрировано за пределами России. Расположение подобных ресурсов в доменных зонах, на которые не распространяются полномочия ФинЦЕРТ как организации, компетентной в определении нарушений, осложняет возможность приостановки деятельности этих сайтов, подчёркивает ЦБ.

В настоящее время ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект, наделяющий Банк России правом досудебной блокировки таких ресурсов на территории РФ вне зависимости от географической привязки доменного имени.


"AK&M" от 05.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100