ЦБ РФ установил официальный курс евро на 6 июля в размере 71.6593 руб. против 71.5420 руб. на 5 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



05.07.19 - 71.5420 руб.

04.07.19 - 71.6034 руб.

03.07.19 - 71.4080 руб.

02.07.19 - 71.3962 руб.

29.06.19 - 71.8179 руб.





















































































































































"AK&M" от 05.07.2019