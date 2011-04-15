Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 июля

Банк России установил на 6 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.6360

1 Азербайджанский манат 37.4796

100 Армянских драмов 13.3297

1 Белорусский рубль 31.0454

1 Болгарский лев 36.6226

1 Бразильский реал 16.7230

100 Венгерских форинтов 22.1420

1000 Вон Республики Корея 54.2865

10 Гонконгских долларов 81.6133

10 Датских крон 95.9673

1 Доллар США 63.5841

1 Евро 71.6593

100 Индийских рупий 92.8438

100 Казахстанских тенге 16.5487

1 Канадский доллар 48.6675

100 Киргизских сомов 91.2909

10 Китайских юаней 92.4470

10 Молдавских леев 35.5218

1 Новый туркменский манат 18.1929

10 Норвежских крон 74.3848

1 Польский злотый 16.8770

1 Румынский лей 15.1712

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.1098

1 Сингапурский доллар 46.8495

10 Таджикских сомони 67.4275

1 Турецкая лира 11.3181

10000 Узбекских сумов 74.1744

10 Украинских гривен 24.7650

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.8489

10 Чешских крон 28.1084

10 Шведских крон 67.9804

1 Швейцарский франк 64.4216

10 Южноафриканских рэндов 45.1281

100 Японских иен 58.8714

"AK&M" от 05.07.2019