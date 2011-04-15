Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 июля

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Банк России установил на 6 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.6360
1 Азербайджанский манат 37.4796
100 Армянских драмов 13.3297
1 Белорусский рубль 31.0454
1 Болгарский лев 36.6226
1 Бразильский реал 16.7230
100 Венгерских форинтов 22.1420
1000 Вон Республики Корея 54.2865
10 Гонконгских долларов 81.6133
10 Датских крон 95.9673
1 Доллар США 63.5841
1 Евро 71.6593
100 Индийских рупий 92.8438
100 Казахстанских тенге 16.5487
1 Канадский доллар 48.6675
100 Киргизских сомов 91.2909
10 Китайских юаней 92.4470
10 Молдавских леев 35.5218
1 Новый туркменский манат 18.1929
10 Норвежских крон 74.3848
1 Польский злотый 16.8770
1 Румынский лей 15.1712
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.1098
1 Сингапурский доллар 46.8495
10 Таджикских сомони 67.4275
1 Турецкая лира 11.3181
10000 Узбекских сумов 74.1744
10 Украинских гривен 24.7650
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.8489
10 Чешских крон 28.1084
10 Шведских крон 67.9804
1 Швейцарский франк 64.4216
10 Южноафриканских рэндов 45.1281
100 Японских иен 58.8714
"AK&M" от 05.07.2019