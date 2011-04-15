Банк России на 6 июля повысил курс евро к рублю почти на 12 копеек до 71.6593 руб., курс доллара США - более чем на 18 копеек до 63.5841 руб.

Банк России на 6 июля повысил официальный курс евро к рублю почти на 12 копеек до 71.6593 руб. с 71.5420 руб., курс доллара США - более чем на 18 копеек до 63.5841 руб. с 63.4013 руб. 5 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 6 июля увеличилась более чем на 15 копеек (+0.22%) до 67.2180 руб. с 67.0646 руб. 5 июля.



"AK&M" от 05.07.2019