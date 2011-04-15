"Россия" возобновила рейсы по маршруту Москва-Коломбо

Авиакомпания "Россия" возобновила выполнение полётной программы по направлению Москва ("Шереметьево") - Коломбо (Шри-Ланка). Об этом говорится в сообщении перевозчика.



В рамках обновлённого расписания с начала июля "Россия" выполняет разворотные рейсы дважды в неделю. Рейс по маршруту Москва-Коломбо (SU6265) вылетает по вторникам и пятницам в 21:40 с прибытием в Коломбо в 08:10 (+1, местное время), Коломбо-Москва (SU6266) - по средам и субботам в 09:45 с прибытием в "Шереметьево" в 16:15 (местное время).



Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает около 130 направлений. С 2014 года авиакомпания является официальным перевозчиком футбольного клуба "Зенит".



Основными собственниками компании являются ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (75% минус 1 акция) и правительство Санкт-Петербурга (25% плюс 1 акция).



По итогам 2018 года "Россия" перевезла более 11 млн пассажиров.





"AK&M" от 05.07.2019