Кабмин с 1 октября повысит зарплаты военнослужащим и силовикам

Правительство РФ с 1 октября 2019 года повысит денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



С учётом уровня инфляции 1.043 на 4.3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.





"AK&M" от 05.07.2019