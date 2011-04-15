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05/07/2019
14:06

ФАС не одобрила сделку по приобретению Трансфин-М

ФАС не одобрила сделку по приобретению лизинговой компании "Трансфин-М", говорится в сообщении антимонопольной службы.

Рассмотрение ходатайства по сделке отложено до полного устранения аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности.

ФАС вернётся к рассмотрению ходатайства после подтверждения выхода из группы лиц аффилированных с РЖД и проведения компанией независимой коммерческой политики.

По сообщениям СМИ, ходатайство покупке Трансфин-М подала компания "ТФМ-Гарант", 70% которой владеет советник гендиректора РЖД Алексей Тайчер. Остальные акции принадлежат членам правления Трансфин-М.

ПАО "ТрансФин-М" (ИНН 7708551181) учреждено 4 февраля 2005 года НПФ "Благосостояние". Компания разработала и использует единую технологию передачи оборудования в лизинг. В сферу деятельности входит лизинг железнодорожного транспорта, коммерческой недвижимости, оборудования, автомобилей и спецтехники.


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