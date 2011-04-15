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05/07/2019
14:46

Транспортная прокуратура уволила руководителей компании, отвечающих за выдачу багажа в "Шереметьево"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура приняла решение об увольнении ряда руководителей ООО "Шереметьево Хэндлинг", говорится в сообщении прокуратуры.

Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества, подчёркивается в сообщении.

В международном аэропорту "Шереметьево" продолжает работать комиссия Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по проверке соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания рейсов и пассажиров.

Одновременно в аэропорту организован поэтапный перевод рейсов из терминала D и увеличена штатная численность работников, непосредственно задействованных в обработке багажа, более чем на 200 человек. Также к этой работе дополнительно привлечено 300 сотрудников партнёрских компаний, подобрано 500 кандидатов для дальнейшего трудоустройства.

Представления, внесённые прокуратурой руководству ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" и ООО "Северный ветер" до настоящего времени не рассмотрены.

На данный момент возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

Ранее в аэропорту "Шереметьево" произошли многочасовые задержки при сдаче и выдаче багажа.


"AK&M" от 05.07.2019
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