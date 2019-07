Британский суд решил "заморозить" $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате Газпрому, заявляет Нафтогаз

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал Газпром в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда как гарантию выполнения требований суда. Об этом говорится в сообщении Департамента по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".



Соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года, учитывая продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и вероятные дополнительные проценты по долгу, Газпрому придется заплатить Нафтогазу. Кроме того, Английский коммерческий суд обязал Газпром при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов, получать согласие Нафтогаза, или согласование в суде для получения таких средств.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



