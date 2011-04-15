РУСАЛ разместил транш рублёвых облигаций объёмом 15 млрд руб.

РУСАЛ закрыл книгу заявок второго транша 10-летних облигаций с офертой через 3.5 года на Московской Бирже номинальным объёмом 15 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Ставка размещения зафиксирована на уровне 8.6% годовых, по нижней границе первоначально обозначенного ценового диапазона.



В ходе формирования книги заявок было подано 37 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Повышенный спрос на биржевые облигации РУСАЛа позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 8.6% годовых с увеличением объёма размещения с изначально заявленных 10 млрд руб. до 15 млрд руб. с учётом переподписки. Данная ставка является рекордно низкой для компании.



В апреле 2019 года РУСАЛ разместил первый транш рублевых облигаций - номинальным объемом 15 млрд руб. на 10 лет - после снятия санкций. Тогда ставка размещения составила 9%, а объем размещения был больше планируемого на 5 млрд руб., что также доказывает повышенный интерес и доверие инвесторов компании.



Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 11 июля 2019 года. Эмитентом облигаций является ПАО "РУСАЛ Братск".



Организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, банк "Открытие" и БК "Регион". Агент по размещению - Газпромбанк.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛ и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа за 2018 год выросла на 39% и достигла $1.698 млрд с $1.222 млрд годом ранее. Нормализованная чистая прибыль РУСАЛа за 2018 год составила $1.695 млрд, что на 7.8% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, который составил $1.573 млрд.



Прибыль РУСАЛа в I квартале 2019 года по МСФО упала в 2 раза до $273 млн с $544 млн годом ранее. Выручка составила $2.17 млрд по сравнению с $2.744 млрд. Сокращение выручки на 20.9% обусловлено падением цены на алюминий на 13.9% до $1859 по сравнению с $2159. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60.5% до $226 млн с $572 млн.



"AK&M" от 05.07.2019