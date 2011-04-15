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05/07/2019
15:38

ФАС возбудила дело в отношении Нижнекамской ТЭЦ

ФАС возбудила дело в отношении Нижнекамской ТЭЦ по признакам установления монопольно высокой цены на тепловую энергию в виде пара. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

В ФАС поступило заявление ПАО "Нижнекамскнефтехим" о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "Нижнекамская ТЭЦ".

По результатам его рассмотрения ФАС выявила, что c 1 января 2018 года Нижнекамская ТЭЦ повысила цену на тепловую энергию в виде пара для заявителя на 35% по сравнению с предыдущим периодом.

Проанализировав расходы Нижнекамской ТЭЦ, которые учитывались при формировании цены на пар, ФАС пришла к выводу, что затраты, учтённые обществом в цене на 2018 год в среднем на 30% превышают затраты, которые учитывались ранее органом тарифного регулирования в предыдущих периодах.


"AK&M" от 05.07.2019
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